Selena Gomez desmiente rumores de romance con Aaron Domínguez

La cantante asegura estar soltera, y dice que los rumores surgieron por una foto de un trabajo que hicieron juntos.

La superestrella Selena Gomez se ha sincerado sobre cómo sus papeles de actuación la han hecho problemática para su vida amorosa.

Hablando en LA Times, la creadora de Lose You To Love Me, compartió cómo filmaba una escena con su coprotagonista de Only Murders in the Building, Aaron Domínguez, que dejó a muchos asumiendo que la pareja estaba saliendo.

En la escena, se vio a Selena caminando del brazo de Aaron mientras descansaba su barbilla en el hombro de este último. Con sonrisas adorables, es fácil ver por qué los fanáticos asumieron que estaban juntos.

La foto que surgió de la sesión vio a muchos trolls amenazar a Aaron con “mantenerse alejado de Selena” a pesar de que los dos no eran pareja.

“Acabábamos de empezar a trabajar juntos. Honestamente pensé: ‘¡No me extraña que los chicos no quieran salir conmigo!'”, Dijo.

“Creo que a la gente solo le importa porque soy joven, y cuanto mayor sea, menos les importará. Por ahora, es una parte del trabajo que no me gusta mucho. De hecho, estoy agradecida de no estar involucrada con alguien en este momento “.