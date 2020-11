Selena Gomez molesta de que su historia de salud mental fuera “retorcida”

La cantante reclama su propia historia, y avisa que “si ella no la dice con su propia voz, entonces no es verdad”.

La cantante Selena Gomez dice que su historia de salud mental fue muy retorcida, lo que la enfureció.

En una entrevista con su madre Mandy Teefey para el boletín informativo The Newsette, Selena habló sobre hacer públicos sus problemas de salud mental, informa eonline.com.

“Para mí, tuve que abandonar las redes sociales, para pasar por estos períodos en los que no usé mis cuentas”, dijo.

La cantante y actriz continuó: “Pero me enojé tanto que mi historia se torció en tantas cosas diferentes. La primera vez que publiqué nuevamente, dije: “Reclamo mi propia historia, así que si no la escuchas de mí, entonces no es verdad”. ¿Fui a buscar ayuda? Sí, lo hice. Pero no me avergüenzo. Me siento mejor y siento que ahora puedo entender muchas cosas ‘”.

“Creo que ese fue el momento en que supe que nadie me iba a quitar mi historia. Y realmente creo que hice el círculo, por así decirlo, de hacer que los medios parezcan una mierda si se están burlando de alguien que tiene problemas de salud mental “, agregó Selena.

En abril de este año, Selena se unió a la estrella del pop Miley Cyrus en un Instagram Live y compartió que es bipolar. También ha dicho que quiere usar su voz para crear conciencia sobre la enfermedad.