Selena Gomez pone fin a la narrativa de “Selena vs Hailey”

Se han revelado los verdaderos pensamientos de Selena Gomez con respecto a la comparación que se hace de ambas.

Una fuente mencionó los verdaderos pensamientos de Selena con respecto a la constante comparación durante su entrevista con Entertainment Tonight.

“Selena, Justin y Hailey están cansados ​​de la narrativa de Selena vs. Hailey en este punto. Es agotador para todos, y solo quieren que la gente siga adelante para que ellos también puedan seguir adelante y no concentrarse en más en la negatividad o situaciones pasadas “.

Si bien Selena ha optado por permanecer callada con respecto al odio hacia Hailey esta vez, no siempre fue así.

En octubre de 2019, la cantante ganadora del premio Grammy criticó a Selenators por atacar a Hailey simplemente por tocar la canción I’ll Kill You, casi al mismo tiempo que lanzó su nueva canción Lose You to Love Me.

En ese momento, la cantante nunca se dirigió a Hailey por su nombre, pero afirmó: “Estoy agradecida por la respuesta que está recibiendo la canción. Estoy muy agradecida. Sin embargo, no defiendo que las mujeres derriben a las mujeres, y nunca, nunca lo haré”.

“Así que, por favor, sean amables con todos. No importa cuál sea la situación. Si son mis fanáticos, no sean groseros con nadie, por favor. No vayan y digan cosas que simplemente sienten en el momento. Y por favor, de mi parte, sepan que ese no es mi corazón. Mi corazón es solo para liberar cosas de las que siento que soy yo y de las que estoy orgullosa. Y eso es todo lo que diré, sí “.