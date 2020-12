Kris Jenner es la primera estadounidense en poseer un Rolls Royce Ghost 2021

La matriarca de los Kardashians se apresuró en adquirir el lujoso automóvil de la automotriz britáica.

No es ningún secreto que Kris Jenner tiene muchos autos de lujo a su disposición y parece que no fue suficiente ya que agregó otro a su colección.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians se convirtió en la primera persona en Norteamérica en poseer el Rolls Royce Ghost 2021.

El anuncio fue hecho por el concesionario de automóviles O’Gara Coach en Instagram, que reveló que ella era la primera orgullosa propietaria del automóvil de lujo de US$ 332,500 (MX$6.68 millones).

“Estamos encantados de que el primer Ghost entregado en Norteamérica haya sido para nuestro querido cliente @krisjenner”, decía la leyenda.