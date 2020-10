Selena Gomez renuncia al romance después de sus fracasos con Justin Bieber y The Weeknd

Selena Gomez admite que disfruta estar soltera, después de separarse de Justin Bieber, y espera pacientemente la llegada de su hombre perfecto.

Selena Gomez ha revelado que no está lista para volver a tener citas.

De hecho, la cantante espera pacientemente para encontrar a su hombre perfecto.

La intérprete de 28 años, ha estado soltera durante dos años luego de su fallida cadena de relaciones con estrellas del pop como Justin Bieber y The Weeknd.

Como muchos músicos, su dolor se ha canalizado a su música.

Selena, quien admite que le encanta estar soltera, sugirió que sus exparejas de alto perfil la han colocada en pausa amorosa por el momento.

Y parece que solo quiere encontrar a alguien que la haga feliz cuando comience a salir de nuevo.

En una nueva entrevista con la revista New, dijo: “Estoy soltera, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay muchos aspectos positivos de estar soltera y se trata de disfrutarlos cuando estás en esa etapa de la vida”.

La cantante también explicó que no se conformará con nadie que sea “arrogante” en su búsqueda para encontrar al hombre perfecto.

Ella dijo: “Es gracioso para mí, solo tienes que ser gracioso. Si bien me gusta un chico que tiene confianza en sí mismo, realmente no me gusta la arrogancia”.

Desde su última separación hace dos años, admite que ama la vida sin un hombre y ha encontrado muchos aspectos positivos de ser soltera en sus 20 años.