Selena Gomez se siente “terriblemente mal y muy sola”

La cantante ha hablado de lo difícil que fue para ella enfrentar sus problemas de salud.

La artista dijo en entrevista con Bustle: “Es realmente frustrante cuando la gente no sabe, te sientes como si estuvieras realmente solo, y te sientes loco. ¿Por qué nadie más se siente como yo? Te preguntas. Solo podría decir que no hubiera podido pasar todo esto sin mi familia, incluso mi familia elegida. Creo tener una conexión con la gente, es lo que me mantiene cuerda”.

Como se sabe, Selena sufre de Lupus, enfermedad por la que tuvo que ser sometida a un trasplante de riñón. Este padecimiento le ocasiona también trastornos mentales, y ha sufrido severas crisis de depresión, incluso ha tenido que internarse en clínicas para enfermedades mentales, siendo diagnosticada con trastorno bipolar.

Selena ha superado todos estos capítulos en su vida, con la ayuda incondicional de su familia y amigos, quienes no le han retirado su apoyo en ningún momento, por lo que ella se siente afortunada por tenerlos en sus vidas.