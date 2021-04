Sergio Mayer le parece un “fraude” a Gustavo Adolfo Infante en todo lo que hace

El conductor del programa ‘De Primera Mano’ así se refirió a Mayer, quien actualmente es diputado federal.

Gustavo Adolfo Infante reveló que Sergio Mayer le parece un ‘fraude’ en todo lo que hace, como actor, productor, cantante y político.

El conductor del programa ‘De Primera Mano’, conversó con Lucía Méndez en el canal de YouTube de la actriz, y así se refirió a Sergio Mayer, quien actualmente se desempeña como diputado federal: “Sergio Mayer me parece un fraude como todo, como bailarín, como cantante, como político. Me gustaría preguntarle cómo se atreve a ser el coordinador de arte y cultura de la Cámara de Diputados siendo un inculto total. Después preguntarle cómo se atrevió a estar en Garibaldi sin saber cantar. Es un cuate abusado, se sabe meter, sabe ganar dinero, pero a mí no me gusta su estilo.

En la misma entrevista Infante reveló que no lleva buena relación con los actores Julián Gil y David Zepeda, y por el contrario, se lleva muy bien con Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’.