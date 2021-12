Sergio Mayer se defiende sobre su supuesta amistad con La Barbie

El actor no está contento que lo relacionen a él y su esposa con el narco…

Sergio Mayer también amenaza con demandar a la periodista mexicana Anabel Hernández quien prepara el lanzamiento del libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, en donde revela el nombre de muchos famosos relacionados con los líderes del narcotráfico.

Anabel también menciona a Mayer y su amistad con el narco ‘La Barbie’, sin embargo, el actor y político salió a defenderse.

En entrevista al programa Ventaneando, Sergio Mayer afirmó:

“Suponiendo que así fuera y lo conozco, ¿cuál es el problema? Mientras yo no caiga en irregularidades y no cometa hechos fuera de la ley, no hay problema y no tengo por qué dar explicaciones”, señaló, asegurando que nunca las autoridades lo han llamado a declarar por su presunta amistad con La Barbie.

“Si yo anduviera en estas fiestas e igual mi mujer, la que se presume andaba de fiesta y borrachera con la esposa de ‘La Barbie’, ¿por qué no hay imágenes? Yo no soy una persona de fiestas, ni de antros. No tiene credibilidad este texto, en el que también me vinculan con la actriz Martha Julia”, comentó Mayer, afirmando que la única cosa que busca el polémico libro de Anabel Hernández es ‘afectar la estabilidad de las familias’.