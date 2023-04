Shakira se siente más relajada al dejar España: ‘Las cosas no son siempre como las soñamos’

La cantante finalmente se mudó de Barcelona este fin de semana…

Shakira finalizó su estancia en España este domingo 2 de abril. La cantante viajó a Estados Unidos en un avión privado acompañada de sus hijos Milan, de 10, y Sasha, de ocho, y de su hermano Tonino Mebarak, su mano derecha y principal apoyo. Sus padres siguen en Barcelona porque están en tratamiento médico.

Según el programa de televisión «Mamarazzis», presentado por Lorena Vázquez y Laura Fa, la cantante tomó un avión privado pasadas las 12:00 horas en el aeropuerto de Barcelona «con destino desconocido».

«Se fue de vacaciones de Semana Santa con sus hijos, Milan y Sasha, y su hermano Tonino. Fue un viaje planeado. De ahí se van a Miami, y no van a volver a la capital catalana», dijo Vázquez.

Los rumores de que viajaría al extranjero este fin de semana finalmente se confirmaron. La cantante lucía feliz mientras la filmaban cogida de la mano con los niños.

El noticiero reveló también que hace unos meses Shakira recibió un correo electrónico de su exsuegro, Joan Piqué, padre de Gerard Piqué, diciéndole que tenía hasta el 30 de abril para entregar la casa en Barcelona, ​​donde vivía con el exjugador del Barça.

Fuentes conocedoras de la situación explicaron que la vivienda es el único inmueble que la expareja poseía en común y estaba a nombre de la empresa BCN TWO&TWO SL cuyo gestor es su exsuegro.

En su Instagram, la cantante colombiana externó su tristeza por cómo las cosas terminaron, aunque demostró tener esperanza por el futuro.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…”, cita el texto junto a una fotografía que publicó en sus stories, en la que se ve la ventana de un avión.

«Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad.

Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.

Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.

Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!».

Shakira