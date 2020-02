Shakira y Jennifer Lopez no cobrarán un solo dólar por cantar en el Súper Bowl

Lo que tendrán las artistas será publicidad, en la vitrina deportiva más grande de la TV estadounidense.

No obstante que solo los grandes artistas se presentan en el escenario del juego más importante del año en la NFL, el Súper Bowl, entre los que podemos destacar a Michael Jackson, U2, Coldplay, Lady Gaga, The Who, Paul McCartney, Maroon 5, por mencionar sólo algunos, la realidad es que no les pagan nada por participar en el espectáculo.

Los artistas que acuden al show de Mediotiempo del Super Bowl, buscan en realidad un mayor impacto al presentarse en el escenario. De acuerdo con la portazov de la NFL, Joanna Hunter, ellos sólo cubren los gastos y costos de producción.

Aunque la NFL no les paga nada por el espectáculo, la realidad es que les da publicidad para aumentar las ventas y crecer incluso en visualizaciones de sus canciones en la plataforma de Spotify, entre otras.

Este es el motivo por el cual, las cantantes Jennifer Lopez y Shakira, no cobrarán un solo dólar por presentarse en el medio tiempo del Súper Bowl del domingo 2 de febrero.