Shanna Moakler afirma que Travis Barker la engañó con Kim Kardashian

En un mensaje enviado a su hija, Moakler dice que descubrió el engaño de su marido con Kim, quien ahora sale con su hermana.

Shanna Moakler ha hecho la impactante afirmación de que había terminado su matrimonio con Travis Barker porque él la estaba engañando con Kim Kardashian.

Una fuente cercana a la estrella de Keeping Up with the Kardashians le dijo a Page Six que la afirmación era falsa.

“Travis y Kim nunca han tenido una relación romántica”, dijo la fuente.

“Eran amigos que se conocieron a través de Paris Hilton y así fue como presentaron a Kourtney y Travis”.

El rumor surgió cuando la hija de Shanna y Travis, Alabama, recurrió a sus historias de Instagram para criticar a su madre por “nunca estar completamente” en su vida y agregó que no era una “madre increíble”.

En la captura de pantalla, compartió la larga respuesta de Shanna, que incluía: “¡Me divorcié de Travis porque lo atrapé teniendo una aventura con Kim! Ahora está enamorado de su hermana … Todo es asqueroso … ¡No soy la mala! “.

Desde que el baterista de Blink 182 y Kourtney Kardashian comenzaron a salir, Shanna no ha apoyado mucho su relación e incluso llamó a sus muestras públicas de afecto, extrañas.

Otro informante criticó a la ex Playmate por “difundir mentiras”.

“Es una pena que continúe esparciendo mentiras porque está claramente amargada, su ex está feliz y ha seguido adelante”, dijo la otra fuente.

“Es extremadamente doloroso para sus hijos cómo se está comportando. Ojalá reciba la ayuda que necesita y eventualmente pueda encontrar la felicidad “.