Sharis Cid responde a señalamientos de romper el matrimonio de Arturo Peniche

Tras ser señalada como la tercera en discordia que provocó el divorcio de Arturo Peniche y Gabriela Ortiz, ella responde.

Sharis Cid responde a las acusaciones de que ella sería la tercera en discordia que habría provocado la ruptura en la relación de Arturo Peniche y su esposa Gabriela Ortiz.

La actriz ha desmentido cualquier tipo de relación más allá del vínculo familiar que la une con Arturo Peniche, quien es padre de Brandon, que está casado con su hija Kristal Cid.

“Es un tema que nos afecta a todos… que como tú dijiste, levantar la mano, ya no nos podemos quedar calladas como mujeres… se está hablando de proteger a la mujer, la violencia contra la mujer, y ya no puedo quedarme callada… ¡ya basta que se me esté difamando de esa manera!”, dijo en entrevista para Venga la Alegría.

Nos amamos, somos una familia que nos queremos, que nos respetamos… Levanto la voz por todas las mujeres del mundo, solo por eso estoy levantando la voz, porque no es justo que se siga tratando a la mujer de esta manera, es violencia contra la mujer y no se vale”, agregó Sharis.