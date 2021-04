Sharon Osbourne recibirá entre US$ 5 millones y US$ 10 millones de la CBS

La presentadora recibirá esa indemnización tras ser separada del programa ‘The Talk’.

Según el New York Post, se espera que Sharon Osbourne reciba entre US$ 5 millones y US$ 10 millones de CBS por su salida de The Talk. Una fuente comentó que además de esta cifra que aún se está analizando, hizo un trato para no comentar de quién fue la decisión de dejar el talk show, aunque está claro que fue despedida por la emisora, luego de las acusaciones que sufrió.

“Sharon hablará cuando esté lista. Aún quiere contar su versión de la historia. Lleva 11 años en ese programa y conoce todos los secretos”, explicó la fuente.

Osbourne culpó a las consecuencias del segmento en la cadena, alegando que fue emboscada deliberadamente para ‘explotar’ en vivo, siguiendo la dirección de los ejecutivos de CBS, la misma emisora que produjo la entrevista de Oprah Winfrey con Megan Markle y el Príncipe Harry, y que Piers Morgan criticó antes de salir de Good Morning Britain.

Al discutir el asunto en The Talk, Sharon habló de los comentarios de Morgan de que no creía que Markle hubiera pensado en suicidarse, diciendo que eso no lo convertía en un racista, y mucho menos porque ella era su amiga. Más tarde se disculpó en Twitter.

Sin embargo, mientras CBS se tomó un descanso para investigar los problemas que tenía en vivo, la ex presentadora del programa, la actriz Leah Remini, hizo nuevas acusaciones contra Osbourne, alegando que usó calumnias homosexuales sobre la sexualidad de su ex – la presentadora Sara Gilbert e hizo comentarios con prejuicios sobre la ex presentadora Julie Chen, que es asiática.

Los comentarios de Remini se unen a los de Holly Robinson Peete, quien también agregó acusaciones raciales a Osbourne, indicando que se refirió a ella, como una mujer negra, “demasiado gueto” para el programa. Ninguna de ellas presentó pruebas de sus dichos.

En un comunicado emitido el viernes, CBS anunció que Osbourne “decidió” dejar The Talk, y agregó:

“La investigación concluyó que el comportamiento de Sharon hacia sus coanfitriones no está en línea con nuestros valores de un lugar de trabajo respetuoso”.

La cadena también negó las acusaciones de “emboscada” que Sharon afirma haber sufrido.