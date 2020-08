Sharon Stone revela que su hermana Kelly tiene Covid-19

La actriz culpa a todos los que no usan cubrebocas por la situación de salud de su hermana, quien padece además de Lupus.

La actriz Sharon Stone ha compartido que su hermana Kelly tiene Covid-19 y culpó a todos los que no usan cubrebocas por su infección.

La actriz usó Instagram para publicar una foto de una habitación solitaria en la que se introducía un gran tubo amarillo, rodeada de médicos vestidos con EPP.

Al revelar que Kelly estaba siendo tratada en la habitación, Sharon subtituló la imagen: “Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene COVID-19. Esta es su habitación del hospital.

“Una de las personas que no usaban cubrebocas hizo esto. Ella no tiene un sistema inmunológico. El único lugar al que fue, fue a la farmacia. No se realizan pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay 5 días de espera para obtener los resultados.

“¿QIERE ENFRENTARSE SOLO A ESTA HABITACIÓN? ¡Use una máscara! Por usted y los demás. Por favor “.

Se cree que Kelly está en un hospital en Miami, aunque se había estado aislando en Montana con su esposo.

Sharon también compartió un video de ella misma animando a sus fans a votar y posiblemente lograr un cambio en el país. “Vote para vivir”, subtituló el clip contundente que arroja algo de luz sobre la grave situación que enfrenta el país en medio de la crisis del COVID-19.

Mientras tanto, Kelly usó Instagram para publicar un video desde su cama de hospital, acostada en la oscuridad, “rogando” a sus seguidores “que sepan que esto es real”.

“Estoy jadeando … ¡por cada respiración!” dijo en el video, subido el domingo por la mañana.

“Por favor, haz esto por las personas que amas: respalda más pruebas, más cubrebocas. Exige que todos usen cubrebocas. Nunca, nunca querrás sentirte así. ¡Te lo prometo!”

Se puso a llorar y dijo: “Solo tengo amor. ¡Mi corazón se rompe por las personas que no pueden respirar!”