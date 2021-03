Sharon Stone revela varios momentos de asedio y abuso que tuvo que soportar

En su livro de memorias The Beauty of Living Twice la actriz revela lo malo que tuvo que soportar en Hollywood.

Stone está por lanzar su livro de memorias The Beauty of Living Twice (Lo bello de vivir dos veces), y la revista Vanity Fair ha publicado un extracto de su autobiografía en donde la actriz revela varios momentos de asedio y abuso que tuvo que soportar durante su carrera en Hollywood.

En el libro Stone detalló un presunto incidente cuando un productor anónimo la llevó a su oficina y discutió la idea de que ella se acostara con su coprotagonista masculino para mejorar la película en la que estaban trabajando.

“Me explicó por qué debería acostarme con mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en la pantalla”, escribió Stone. “¡Por qué, en su época, le hizo el amor a Ava Gardner en la pantalla y fue tan sensacional! Ahora solo la idea espeluznante de él en la misma habitación con Ava Gardner me hizo pensar. Luego me di cuenta de que ella también tuvo que aguantarlo y fingir que era interesante de alguna manera”, señala.

“Ustedes insistieron en este actor cuando no pudo sacar una escena completa en la prueba … ¿Ahora piensan que si me acuesto con él, se convertirá en un buen actor?”, ella continuó. “Nadie es tan bueno en la cama. Sentí que podrían haber contratado a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera presentar una escena y recordar sus líneas”.

Si bien no siguió el consejo del productor, también le ofrecieron la misma sugerencia en otras producciones dentro de la industria.

“He tenido otros productores de otras películas que vienen a mi tráiler y me preguntan: ‘Entonces, ¿te vas a acostar con él o no? … Sabes que sería mejor si lo hicieras’. Me tomo mi tiempo y les explico que soy como la niña agradable con la que crecieron, y hago que recuerden el nombre de esa niña. Esto nos deja a todos con un poco de nuestra dignidad “.

Stone también afirmó que un director anónimo, a quien se refirió como un “candidato de #MeToo”, no quiso trabajar con ella porque ella se negó a ‘sentarse en su regazo’.

“Sí, esta fue una película de estudio multimillonaria, de la cual yo era la estrella, y el estudio no dijo ni hizo nada”, recuerda.