Shawn Mendes se la está pasando bien con su novia de 51 años

El cantante sigue en una relación con su quiropráctica…

Aparentemente Shawn Mendes sí está saliendo con su doctora Jocelyne Miranda, luego de los rumores recientes, tras haber sido vistos juntos paseando como pareja.

El cantante, quien recientemente estrenó nuevo corte de pelo, pasó buenos momentos juntos en su casa, según afirma el diario «Daily Mail».

El martes 17 de enero, se vio el cantante saliendo en Los Angeles después de alimentar aún más los rumores de romance con la famosa quiropráctica de 51 años.

En las fotos obtenidas por Daily Mail, se podía ver a la estrella del pop de 24 años recogiendo comida en la cadena de supermercados Erewhon Market con su elegante amiga.

Un par de días antes, Shawn fue fotografiado llegando a su casa con Jocelyne. En las imágenes que aparecieron en línea, la pareja regresó a su casa en Los Angeles, llevando lo que parecían ser algunos jugos, y la mujer cargaba un bolso grande que llevó a los seguidores del cantante a sospechar que ella pasaría la noche en el lugar.

