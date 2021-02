Sherlyn regresa a las telenovelas después de convertirse en madre

La actriz regresa a un nuevo proyecto de Televisa, donde interpretará a una villana.

Sherlyn es entrevistada saliendo de las instalaciones de Televisa, y confirmó su regreso a las telenovelas, esta vez con un personaje de villana.

La actriz comentó: “Vamos a arrancar proyecto, todavía no puedo contar, pero comienzo a grabar en breve y estoy emocionada de regresar a mi casa con un proyecto que me ilusionaba mucho. Ya les platicaré en cuanto me autoricen”.

Sherlyn reveló que en esta ocasión interpretará a una villana: “Va a ser mala, y me tiene muy contenta. Va a ser una mala muy guapa, y va a estar muy divertido, creo yo”.

La actriz también habló de su faceta de mamá: “Muy contenta, muy emocionada, viviendo la mejor etapa que una mujer pueda vivir, y más con un hijo como el mío que es un sol, y que la verdad me he gozado cada uno de sus días”.