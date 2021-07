Silvia Pinal es dada de alta y manda mensaje a sus fans

La actriz estuvo más de una semana hospitalizada, y dice que “se encuentra bien y hay diva para rato”.

Este domingo, la actriz Silvia Pinal fue dada de alta tras más de una semana de estar internada en un hospital.

En un video compartido desde la cuenta oficial de Instagram de su hija Sylvia Pasquel, se ve a la propia Silvia Pinal habló sobre su estado de salud, y se mostró contenta por estar de vuelta en su casa. Esto fue lo que dijo.

“Chicos de la prensa, aquí está su vedette favorita. De verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego luego el chisme, ¿verdad?”

“Me fue bien, no fue nada extraordinario, no fue nada grave. Yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien. Y estoy lista para otra”, dijo la actriz de 89 años.

Pinal fue hospitalizada por un problema de presión arterial, su hija Sylvia Pasquel aseguró que fue una revisión medica, misma que se alargó hasta hoy.

Vea el mensaje que envió doña Silvia, abajo: