Snoop Dogg votará por primera vez en las elecciones de este año

El rapero alega que siempre pensó que si tenía antecedentes penales, no podía ejercer ese derecho.

Snoop Dogg ejercerá su derecho de voto por primera vez este año.

El rapero reveló en una entrevista con la emisora The Real 92.3 que nunca había votado antes, porque pensaba que quien tiene ficha policial en el pasado, no eran elegibles para hacerlo.

“Durante muchos años me lavaron el cerebro pensando que no podías votar porque tenías antecedentes penales”, compartió, informó la columna de chismes Page Six del New York Post.

Sin embargo, la estrella de Drop It Like It’s Hot agregó que este noviembre va a cambiar eso, y prometió emitir su voto por cualquier persona que no sea el actual presidente Donald Trump.

“Definitivamente, porque tenemos que hacer la diferencia. No puedo hablar de eso y no hablar de eso”, dijo. “No puedo decirte que lo hagas, entonces no vas a hacerlo. Todos saben que soy de primera línea. No voy a decirte que hagas algo que yo no hice”.

El viernes, Joe Biden ganó formalmente la nominación del Partido Demócrata para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, como anunció en Twitter: “Amigos, esta noche aseguramos que los 1,991 delegados necesarios para ganar la nominación demócrata.

“Voy a pasar todos los días luchando para ganar tu voto para que, juntos, podamos ganar la batalla por el alma de esta nación”.