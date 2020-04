Sophie Turner “mataría” por volver a trabajar en X-Men

“Siempre estaría dispuesta a volver a ese personaje y ese elenco y esa experiencia … Pasamos el mejor momento en esas películas”.

La actriz Sophie Turner, que interpreta a Phoenix en la serie de películas “X-Men”, dijo que disfrutaría la oportunidad de repetir su papel en el futuro.

“Ni siquiera sé cuál es el trato, si Disney quiere continuar en el viaje de los” X-Men “. Siempre estaría dispuesta a volver a ese personaje y ese elenco y esa experiencia … Pasamos el mejor momento en esas películas. Mataría por volver “, dijo en un video chat visto en Twitter.

Turner actualmente protagoniza la serie de televisión “Survive”, donde interpreta a una sobreviviente de un accidente aéreo que tiene que regresar a la civilización.

Ella espera que el nuevo programa haga que los que sufren de enfermedades mentales se sientan “menos solos”.

Turner dijo: “Lo que me atrajo del guión fue la forma en que las enfermedades mentales se escribieron con tanta precisión, en mi opinión. Me pareció real. También me encantó la idea de que esta chica que quería morir, termina luchando por una vida que nunca quiso vivir “.

También siente que “Survive” ayudará a que las personas se sientan menos solas. “Espero que la historia de esta chica que encuentre algo por lo que vivir y ayude a otros a encontrar la capacidad de hacer eso también”, dijo.