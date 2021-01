Spike Lee revela como fue trabajar con Chadwick Boseman antes de su muerte

El cineasta dice haber ignorado la enfermedad mortal de Boseman, mismo que no quiso ningún “atajo” en las filmaciones.

El director de cine estadounidense Spike Lee se mostró sincero sobre cómo fue filmar con el difunto Chadwick Boseman antes de su muerte.

El director de Da 5 Bloods trabajó con el actor en dicha película, que fue una de las últimas apariciones de Boseman en pantalla antes de perder su batalla contra el cáncer.

El actor no había revelado su enfermedad a sus compañeros de reparto y fanáticos y, en cambio, la abordó en privado.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Lee compartió que no estaba al tanto de la enfermedad del actor.

“No lo sabía. Le pregunté a George, George no lo sabía. Le pregunté a Ryan Coogler, él dijo que no lo sabía”, dijo Lee.

El director agregó que la ética de trabajo de Boseman no cambió y de hecho, no quiso “atajos” durante su tiempo de trabajo en la película, a pesar de lidiar con el cáncer.

“No lo sabíamos. Había un círculo muy pequeño que sabía que él no estaría aquí por mucho más tiempo, y entiendo por qué no quería que la gente lo supiera”, dijo.

“Si lo hubiera sabido, la primera secuencia de batalla en [Da 5 Bloods] es de 100 grados y teníamos los tiros en los que tiene que correr 50 yardas como Usain Bolt. Quiero decir, tiene que arrastrarlo.

“Si me dice eso, automáticamente no voy a obligarlo, no voy a presionarlo tanto como pueda. Él no quería atajos. Cualquier trato especial, no lo quería”.