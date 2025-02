Taylor Swift es abucheada en el Super Bowl

La cantante asistió para apoyar a su novio Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs…

Durante el Super Bowl, Taylor Swift se convirtió en el centro de atención cuando fue abucheada por algunos asistentes al evento. La cantante se encontraba en el estadio para apoyar a su novio Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. Cuando fue proyectada en la pantalla gigante, provocó una reacción negativa por parte de una parte del público.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Swift visiblemente sorprendida por los abucheos. Se la puede ver en un video capturado del momento haciendo una cara de sorpresa y articulando las palabras: «Espera, ¿qué está pasando?».

La razón exacta de esta reacción negativa por parte de algunos espectadores aún no ha sido del todo aclarada, aunque se especula que podría estar relacionada con la rivalidad entre los equipos.

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A