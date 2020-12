Thalía descarta volver nuevamente a hacer telenovelas

La artista tampoco ha pensado en hacer una serie biográfica sobre su vida.

Thalía descartó por completo volver a las telenovelas en el futuro. La artista tampoco ha pensado en hacer una serie biográfica sobre su vida. Al menos no todavía.

La cantante y actriz ganó fama y popularidad en la década de 1990 con la trilogía Marimar, María Mercedes y María la del barrio.

Y la cantante comentó en una reciente entrevista con la agencia EFE, que aún tiene algunos sueños por cumplir, entre ellos abrir un puesto de tacos en el corazón de Nueva York, con su esposo Tommy Mottola, quien es un chef nato.

Preguntada sobre las telenovelas, ella comentó:

“Fueron las telenovelas las que me fundaron en ese momento, ahora estamos en otra época y estamos abiertos a varios proyectos”, justifica, agregando que busca proyectos que puedan reinventarla como persona y salir de su zona de confort.

“Necesito poner un puesto de tacos, no creas que no se me haya pasado por la cabeza y la de Tommy todavía… aquí en Nueva York un mega puesto delicioso con sus ‘taquitos al pastor’ y sus ‘gringas’, ¡guau! Este es otro capítulo de mi vida, pero sí hay muchas cosas que quiero hacer aún”, reveló la artista.