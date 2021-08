The Weeknd dejó las drogas y el alcohol para formar una familia

El cantante ha hablado de sus luchas pasadas contra las drogas, y asegura que actualmente vive sobrio.

El cantante canadiense The Weeknd ha detallado sus luchas pasadas con las drogas y cómo ahora se ha vuelto “sobrio”.

El cantante de Save Your Tears, de 31 años, habló con GQ y admitió que, aunque ocasionalmente consume marihuana y bebe alcohol, por lo demás está sobrio.

The Weeknd admite que dejó las drogas y el alcohol para poder formar una familia

“Me gusta la sobriedad”, dijo, y agregó: “No soy un bebedor empedernido, tanto como solía serlo. El romance de beber no está ahí “.

“Yo pensaba que lo necesitaba. Y no hacía el trabajo para descubrir cómo no necesitarlo. Y he pasado los últimos años dándome cuenta de eso y agradeciendo a Dios que no lo necesito. Porque para mucha gente, es difícil deshacerse de él. Pero sabía que no lo quería ”, dijo.

El cantante también dijo que decidió dejar las drogas duras porque deseaba formar una familia en el futuro.

“Sé que digo que no, pero sé que lo deseo. Quiero hijos. Me gusta la trayectoria de mi carrera. Pero también siento que tener hijos me influiría y me inspiraría más”, dijo.