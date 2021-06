Thomas Markle dice que Oprah usó a Meghan y Harry ‘para construir su red’

El padre de Meghan Markle considera que Oprah se aprovechó de Harry, “un hombre muy debilitado” y lo hizo hablar cosas.

El padre de la duquesa de Sussex está convencido de que Oprah Winfrey “se aprovechó” de su hija y a su yerno, el príncipe Harry, en su controvertida entrevista televisiva.

El director de iluminación retirado Thomas Markle no ha hablado con su hija, Meghan, desde que se casó con Harry hace más de tres años, pero siempre ha sido muy franco sobre cada uno de sus acciones, y ahora está hablando sobre la reunión de la pareja con Oprah, durante el cual los Sussex sugirieron que los miembros de la familia real eran racistas, mientras discutían su decisión de renunciar como miembros de la realeza en activo.

Markle siente que Oprah se aprovechó de su hija y su yerno.

“Oprah Winfrey, creo, está aprovechándose a Harry y Meghan”, le dijo a 60 Minutes de Australia. “Creo que los está usando para construir su red y sus nuevos programas y creo que se aprovechó de un hombre muy debilitado (Harry) y logró que él dijera cosas que no debería estar diciendo en televisión”.

“Ella no estará de acuerdo, por supuesto, e incluso puede demandarme, no me importa. Pero la conclusión es que ella está empleando a Harry “.

A pesar de su distanciamiento de su hija, Thomas tiene la esperanza de poder ver a sus nietos, Archie y la recién nacida Lilibet, algún día y tener la oportunidad de abrazarlos.

“Mis felicitaciones Harry y Meghan. Me enteré (del nacimiento de Lilibet) después del hecho, y tengo que lidiar con eso y está bien “, agrega. “Siempre hay decepción aquí. Lili es perfecta y la otra cosa que me hace feliz es que hay mucha más sangre Markle en la familia real. Todo lo que puedo decir es que espero poder ver a estos nietos míos con el tiempo”.

“Soy un abuelo bastante bueno … Me decepcionará mucho si no puedo abrazar a mi nieta”.