Tom Cruise intentó ‘seducir’ a David Beckham hacia la Cienciología

Mike Rinder, un exfuncionario de alto rango de la Iglesia de la Cienciología, ha hecho muchas revelaciones sobre Tom Cruise y otras personas famosas en su nuevo libro «A Billion Years: My Escape From a Life in the High Ranks of Scientology», que está lanzando.

En un adelanto de la publicación, Mike revela que Tom Cruise supuestamente construyó un campo de fútbol en un esfuerzo por seducir a David Beckham y atraerlo a la Iglesia, ya que estaba ansioso por presentar caras famosas a la secta:

«Él tenía a David y a su esposa Victoria Beckham encabezando su lista.», señala el autor.

Según Rinder, Cruise quería una razón para llevar al ex jugador de Inglaterra a visitar la iglesia con él, por lo que se construyó un campo de fútbol de «grado profesional» en California.

«[Tom] estaba haciendo todo lo posible para cortejar a otras celebridades además de con las que trabajaba en las películas», dice.

«Se construyó un campo de fútbol profesional… Se niveló el terreno, se instaló irrigación, se perfeccionó el césped, se levantaron las porterías. El equipo Gold nombró a un cuidador a tiempo completo… Se construyó con un solo propósito: que Tom Cruise pudiese atraer a su amigo David para que viniera a la iglesia».