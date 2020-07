Tom Hanks se irrita e insulta a sus compatriotas

El actor se enfurece con los ciudadanos ue se niegan a tomar las medidas necesarias para protegerse contra el Covid-19.

Tom Hanks, quien junto con su esposa se recupera de covid-19, lanza un duro mensaje a sus compatriotas que se niegan a tomar las medidas necesarias para protegerse y proteger a otros de contraer el coronavirus, llamándolos idiotas.

En su perfil de Instagram, Hanks publicó una foto suya vestido elegantemente con smoking, y aparece un texto en el que recomienda usar cubrebocas, guardar la distancia y el aseo de manos.

En una reciente rueda de prensa, el oscarizado actor dijo: “Estamos hablando de cosas simples, fáciles, si hay alguien que de verdad piense que no puedes hacerlas, lo único que he de decir es que me causan vergüenza e indignación. No seas idiota, póntela y haz lo que te corresponde. Es como cuando conduces: no vayas muy rápido y pon los intermitentes. Dios, es sentido común”.

Como se sabe, Hanks y su esposa Rita Wilson se contagiaron de coronavirus en un viaje a Australia, estuvieron aislados el tiempo necesario y bajo cuidados médicos. Afortunadamente se han recuperado satisfactoriamente.