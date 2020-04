Tom Holland recompensa a hombre sin hogar que lo ayudó desinteresadamente

Holland le dió US$120 al hombre que lo ayudó con la única moneda de £ 1 libra que tenía para el carrito de compras del actor.

Tom Holland le dio US$ 120 a un hombre sin hogar que lo ayudó prestándole dinero para un carrito de compras.

Según el periódico británico The Sun, el actor de 23 años no tenía una moneda de £ 1 libra que necesitaba como depósito para un carro en un supermercado Waitrose en New Malden, sur de Londres, pero fue asistido por el hombre que entregó la única moneda que tenía.

Una mujer que presenció el incidente dijo que el acto generoso conmovió tanto a Tom que le devolvió a su desfavorecido benefactor la moneda de £ 1 libra y una bonificación adicional.

“Mi hija de seis años y yo conversamos con este hombre sin hogar”, dijo la testigo ocular. “Estaba diciendo que un hombre necesitaba una libra para un carro y que le dio la libra para ayudar”.

“Dijo que estaba seguro de que el hombre era Spider-Man en la película. Luego vi al tipo regresar y él le dio al señor sin hogar £ 100 libras – y el £ 1 del carro. Tenía lágrimas en los ojos.”

Otro residente de New Malden, donde viven los padres de la estrella, el comediante Dominic Holland y su esposa, la fotógrafa Nikki, dijo que Tom Holland sentía la obligación de recompensar esa generosidad de alguien que no tenía suerte.

“Tom está con los pies en la tierra, pero se sorprendió por el acto desinteresado y quería recompensar al hombre sin hogar por ser tan amable”, explicó.