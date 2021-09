Toño Mauri le insiste a Miguel Bosé que se vacune

El actor ha hablado con el cantante y le ha hecho ver todo lo difícil por lo que ha pasado con la enfermedad del Covid.

El actor Toño Mauri sigue recuperándose de las fuertes secuelas que le dejó la Covid-19, y está tratando de convencer a Miguel Bosé de vacunarse para querr prevenga eficazmente la enfermedad.

“Mi experiencia lo debió de haber tocado”, señala Mauri.

“Miguel se quedó muy conmovido de verme, de lo que he dicho, yo le mandé a Miguel el testimonio que hice, que eso fue muy fuerte, estoy seguro que Miguel lo vio, Miguel ha pasado por cosas muy duras, lo de su mamá, es fuerte”.

“Mira a mi no me gusta meterme tan adentro de la gente, porque creo que tenemos siempre que guardar ese respeto, esa distancia”.

“Él está al día del caso, sabe perfecto todo lo que he pasado y siempre ha sido un apoyo, porque todos los mensajes que me manda me dan a mi mucha fuerza”, dijo.

El actor y productor destacó que luego de recibir la tercera dosis de inmunidad contra el coronavirus, sigue recomendando a las personas que se inoculen, para que no pasen lo que él pasó.

“Yo a todos les recomiendo que se vacunen para que no pasen lo que yo pasé”.

“Si antes de haber pasado por esto hubiera esta vacuna, a lo mejor no sé qué hubiera pensado, pero muy seguramente me la hubiera puesto, yo no lo pensaría, y este ha sido mi mensaje”, destacó.

El actor conluyó diciendo: “Yo espero que a Miguel le haya ayudado algo de lo que yo haya platicado o él haya visto en mi”, comentó.