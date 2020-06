El actor dijo ignorar como contrajeron el virus, ya que él y su familia han seguido las reglas de distanciamiento social.

El actor mexicano Toño Mauri reveló que él y su familia dieron positivo al Covid-19, y dijo ignorar cómo adquirieron el contagio, pues han guardado todas las precauciones.

Mauri dijo al programa ‘Despierta América’: “Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas. Un día te sientes bien, al otro día te sientes atascado, en general creo que he tenido suerte porque he estado bien en la oxigenación, pero no deja de preocuparme porque todo puede cambiar de la noche a la mañana y hay que correr al hospital”.

El actor dijo cómo fueron sus primeros síntomas: “Perdí el gusto y el olfato, de dolía la cabeza, el cuerpo, me sentía mal, muy débil y pensé que era una gripe, porque mi familia y yo nos hemos cuidado mucho, hemos estado en la casa sin salir”.

Toño Mauri vive en Miami con su esposa Carla Alemán y sus hijos Antonio y Carla.