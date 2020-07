Tras revelar infidelidad Jada Pinkett-Smith y Will Smith se van de vacaciones

Tras admitir que engañó a su marido, los dos viajaron juntos para disfrutar de la semana en las Bahamas.

Después del programa en el que Jada Pinkett-Smith admitió que engañó a Will Smith con el rapero August Alsina, un amigo de su hijo Jaden Smith, hace cuatro años durante una supuesta separación de la pareja, los dos viajaron juntos para disfrutar de la semana en las Bahamas.

Según el New York Post, Jada y Will se hospedan en un hotel de US$ 3,000 por noche.

Pero los actores no están solos. La hija menor, Willow, viajó con sus padres para unas vacaciones familiares.

Parecían haber reanudado su matrimonio después de que las estrellas de Hollywood admitieran que habían pasado cuatro años y medio desde que Jada tuvo el supuesto romance.

Ahora, olvidando el escándalo de la traición, la pareja está disfrutando de los días soleados en el lujoso resort de Albany, donde las habitaciones cuestan $ 3,000 la noche y alberga más de R $ 26,000))) por día.

El complejo está en la isla de New Providence en las Bahamas y atrae a los mejores del mundo del espectáculo y el deporte.

No sorprende que la pareja haya elegido el mismo hotel donde Will es miembro del club de golf que hace campeonatos allí.