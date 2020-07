Muere madre del actor de Dawson’s Creek James Van Der Beek

El actor dio en las redes sociales la triste noticia de la muerte de su madre.

James Van Der Beek fue a Instagram esta semana para dar tristes noticias a sus seguidores. Está de luto por la muerte de su madre Melinda, quien murió después de una larga batalla de salud.

La noticia llega unas semanas después de que perdió otro hijo por aborto espontáneo.

El actor publicó un sincero homenaje a Melinda en Instagram el lunes, revelando que la muerte de la mujer de 70 años fue un shock.

“Melinda Van Der Beek 1950-2020”, escribió la estrella de Dawson’s Creek. “Mi madre se fue la semana pasada. Aunque sabíamos que llegaría, y realmente pensamos que estábamos al final durante casi un año y medio, todavía estoy en estado de shock”.

Añadió: “Estoy agradecido de que ya no sienta dolor, estoy triste, enojado, aliviado … de una vez y en diferentes momentos (…) Para miles de niños, ella era ‘Miss Melinda’, maestra de gimnasia con un gran corazón, un espíritu creativo … Para mis hijos, ella fue Granny M … una abuela mágica con una gran risa y un sótano lleno de luces navideñas y disfraces. Y para mí … ella fue mi madre, ella me dio la vida … me llevó a mis primeras audiciones, creía en mí basándose únicamente en su propia intuición y transmitía una locura que era crucial no solo para mi éxito, sino también para mi. No sé cómo será el proceso de duelo / curación a partir de ahora … todo lo que sé es que cuando mis hijos, o cualquiera de sus alumnos, quieran vestirse, salir al escenario, bailar … solo piénselo … tendrán un poco más de amor al otro lado, apoyándolos “, escribió.