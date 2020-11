Tristan Thompson dice a Kris Jenner que lamenta haberle sido infiel a Khloe Kardashian

Khloe Kardashian está decidida a no volver con Tristan Thomspon a pesar de sus constantes intentos.

Tristan Thompson admitió sus errores al herir a Khloe Kardashian y haberle sido infiel en un par de ocasiones.

El jugador de la NBA tuvo una conversación intensa con Kris Jenner en el último episodio de Keeping Up With the Kardashians, donde admite haber engañado a Khloe dos veces.

“Cuando la lastimé con todas las acciones que hice, realmente me afectó mucho, por lo mucho que la decepcioné y por nuestra relación”, le dice Tristan a Kris. “Me veías como un hijo, así que esa parte fue realmente triste “, agrega.

A esto, Kris responde: “Bueno, porque la lastimaste, me lastimaste a mí, nos lastimaste a todos. La conclusión es que solo queremos que ella sea feliz y queremos que tú seas feliz y queremos que sean feliz como familia y queremos que True sea feliz “.

Mientras tanto, Khloe ha decidido no recuperar a Tristan, a pesar de sus constantes intentos de provocar una reconciliación amorosa.

En una declaración confesional, Khloé dice: “Uno de mis temores es que estés actuando así hasta que obtengas lo que quieres, y luego, si lo haces, volverás a ser como el viejo Tristan”, admite.

“¿Te amo? Un millón por ciento. ¿Estoy enamorada de ti actualmente? No, pero ¿sería genial si pudiera tener este final de cuento de hadas? Si. Pero el hecho de que tengas una familia con alguien tampoco significa que tengas que quedarte con alguien si no es el más adecuado “, concluye la estrella de reality show.