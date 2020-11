Tristan Thompson terminó con Larsa Pippen antes de empezar a salir con Khloe

La exmejor amiga de Kim Kardashian sigue dolida por el fin de su amistad con la familia Kardashian-Jenner, debido a las inseguridades de Kanye…

Luego de aclarar sobre el fin de su amistad con Kim Kardashian debido a la presión de Kanye West que no queria que Kim siguiera viéndola, Larsa Pippen, exesposa del ex jugador de baloncesto Scottie Pippen, también decidió aclarar durante su entrevista en el podcast de ‘Hollywood Raw’, que ella no se enganchó con Tristan Thompson mientras él salía con Khloe Kardashian.

Los rumores señalaban que el fin de la amistad de la influencer con la familia Kardashian-Jenner fue porque ella los había traicionado.

Sin embargo ahora, meses después del esa ‘separación’, Larsa afirmó que ella y Tristan tuvieron un rápido romance antes de que él conociera a Khloe.

Y la mujer de 46 años reveló además, que fue ella quien presentó Tristan a Khloe, mientras estaban juntos.

“Soy la persona más honesta del mundo. Créame, nunca mentiría sobre algo así. Estaba viendo a Tristan antes que Khloé. Antes de que Khloé o cualquiera de ellos supiera que existía Tristán… Lo estaba viendo, lo hice venir a Los Angeles. Lo traje a una fiesta con Kim. Le presenté a todos ellos. Luego, una semana después, o 10 días después, él comenzó a salir con Khloé. Lo cual está bien, ni siquiera me importa.”, comentó Pippen.

“Como sea. Soy el tipo de persona [que] no persigue lo que no es para mí. Nunca perseguiré a un hombre; Nunca le pondré una correa a un hombre. Yo no hago eso (…) Si quieres estar con otras personas, adelante. Soy genial sola”, señaló, dejando en claro que Thompson la dejó para empezar a andar con Khloe.

Ella agregó: “Es doloroso que la gente piense que me enganché y traté de arruinar la vida de Khloé… Esa ni siquiera es mi personalidad. Mi personalidad tiene que ver con el amor y el apoyo y he estado allí con ellos en todo”, justifica, aun dolida por el fin de su amistad.