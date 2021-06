Tyler, the Creator se disculpa con Selena Gomez por comentarios pasados

En su canción Manifesto, el rapero ofrece disculpas a Selena Gomez, admitiendo que su amistad con Justin Bieber lo llevó a eso.

Tyler, the Creador se disculpó con Selena Gomez por los comentarios que hizo sobre la estrella hace 10 años.

En una serie de publicaciones eliminadas desde entonces, el rapero, cuyo nombre real es Tyler Gregory Okonma, envió mensajes explícitos a la cantante / actriz, que incluían: “@selenagomez ahora tiene 18 años, por lo que ahora puede tomar mi polla en su f ** king a * s “,” Solo quiero follarme a Selena Gomez en su maldita boca “y” @selenagomez ¿Quieres lamer mi gooch? “

Según los informes, las publicaciones vieron a la estrella excluida del sitio durante algún tiempo y, 10 años después, se acercó a la estrella para disculparse por su comportamiento.

En su canción Manifesto, extraída del último álbum de la estrella, Call Me If You Get Lost, dice: “Yo era un adolescente, twitteando a Selena como loco. No quería ofenderla, discúlpame”.

La disculpa hace referencia a la estrella del pop Justin Bieber, con quien Selena salía en ese momento y con quien Tyler es amigo. Y en 2013, admitió públicamente que no le gustaba la novia de su amigo.

“No, no nos agradamos”, admitió. “Porque, sabes como patearlo a Justin, ese es mi amigo, ella siempre es mala y me asalta. ¿Por qué me odias? “

Selena aún no ha respondido a la pista.