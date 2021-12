Último concierto de Jenni Rivera fue muy diferente a todos los demás

Jenni Rivera lloró más de lo normal al cerrar el show cuando interpretó “Paloma Negra”

La noche de su última presentación en la Arena Monterrey, el 8 de diciembre del 2012, Jenni Rivera lloró más de lo normal al cerrar el show cuando interpretó “Paloma Negra”, según relató un amigo de la cantante.

Ese concierto, donde Jenni congregó a 17 mil personas el escenario tenía una forma de cruz, por primera vez en un concierto ofrecido por la Diva de la Banda.

Sobre este escenario, la cantante comentó al respecto: “Nunca me imaginé que esta loca idea de poner el escenario en el centro de la arena funcionaría y menos que iba a estar lleno. Me siento bendecida en este momento y Dios siempre me tiene más y más cosas buenas”.