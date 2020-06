Vanessa Bryant se tatúa en honor a Kobe y a su hija Gianna

La viuda ha publicado una serie de videos donde se le ve siendo tatuada por Nikko Hurtado.

Vanessa Bryant, De 38 años, usó Instagram el miércoles 10 de junio para revelar los tatuajes que recibió en febrero en honor a su difunto esposo Kobe Bryant y su hija Gianna.

El ex jugador de los Lakers y su hija de 13 años murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, el domingo 26 de enero.

En los clips, publicados en el feed de Instagram de Bryant, ha visto obtener un diseño dedicado a Gianna en su muñeca y a Kobe en su cuello. Vanessa aún no ha revelado lo que dicen, pero los llama a ambos un “dulce mensaje”.

Vanessa fue tatuada por el famoso artista del tatuaje Nikko Hurtado, quien también tatuó a Rihanna, Rita Ora, Ruby Rose y más estrellas.

“Quería que me transfirieran el dulce mensaje @kobebryant de mi boo boo, ” Vanessa subtituló un video de ella misma obteniendo el diseño con “Can’t Take My Eyes Off Of You” de Lauryn Hill sonando de fondo “.

También compartió otro video en el que dio a sus 1,7 millones de seguidores de Instagram una rápida mirada a su tatuaje en la muñeca con la “letra de Gigi”. El “Sky Walker” de Miguel se reprodujo en el fondo del video retro-filtrado.

Hurtado volvió a publicar los videos de Vanessa en su propio feed de Instagram. En el pie de foto adjunto, escribió: “Realmente me siento honrado de darte algo para tener contigo, amiga mía.”

Muchas estrellas han honrado a Kobe y Gianna con tatuajes tributos, incluidos 2 Chainz, LeBron James, Shareef O’Neal y Odell Beckham Jr. Muchos de sus diseños presentan sus números de camiseta o una versión creativa del apodo de Kobe, “The Black Mamba”.

Gianna habría cumplido 14 años el mes pasado.