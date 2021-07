Varias concursantes de Miss México dieron positivo a la covid-19 durante certamen

Según afirman, 15 de 32 participantes en el concurso de belleza estaban infectadas con el virus y aún así fueron obligadas a cumplir su agenda…

Según el diario La Opinión, se registró un brote de contagios de covid-19, entre las participantes de Miss México. 15 de las 32 concursantes dieron positivo al coronavirus, además de uno de los conductores y miembros del staff.

La final del certamen de belleza se celebró en la ciudad de Chihuahua, evento que se adelantó de fecha y se realizó el pasado 1 de julio, ya que estaba programado para el día 3, justamente debido al brote de coronavirus, por lo que se decidió hacerlo antes.

Se ha calificado de irresponsables a los organizadores de este concurso de belleza, ya que al dar positivo 15 de las participantes, se debió haber cancelado el evento.

Según testimonio de una de las concursantes, que pidió no se revelara su identidad, desde que las concentraron no se guardaron los protocolos indicados en tiempos de pandemia: no se les exigió el uso de cubrebocas y así realizaron muchos viajes y actividades, entre éstas, la entrega de mochilas y útiles escolares en un orfanato donde se albergan a niños tarahumaras, atendido por religiosas de una congregación católica, conviviendo con todos ellos, cuando ya algunas de las chicas presentaban síntomas de la enfermedad, y se les exigió no quejarse y cumplir con todos los compromisos.

La informante aseguró aún que el responsable de la organización de Miss México Luis Corzo, estaba enterado de los contagios de covid-19 que se registraron entre las participantes, pero decidió seguir adelante, poniendo en riesgo a todas las personas con quienes las chicas tuvieron contacto, incluyendo el personal del hotel en el que se alojaron.

Por cierto, la vencedora del certamen Miss México 2021 es Miss Michoacán, Karolina Vidales.