Maribel Guardia reacciona a la revelación de Chiquis Rivera sobre Joan Sebastian

La ex del fallecido cantante no sabe si él asedió a la hija de Jenni Rivera y confirmó que Joan era un conquistador…

Maribel Guardia reaccionó a la reciente revelación que hizo Chiquis Rivera en una entrevista con Omar Chaparro, donde afirmó que fue pretendida por su exesposo Joan Sebastian.

Al platicar con el conductor la hija de Jenni Rivera dijo que el famoso cantautor la pretendió, y que con mucha insistencia la buscó para tener una relación con ella.

Al ser cuestionada por algunos reporteros sobre lo dicho por Chiquis, y que si ella estuvo enterada de ello, Maribel comentó que sería demasiado para ella el enterarse de todos los amoríos de su ex:

“Si yo supiera a quién le echó los ‘perros’ Joan imagínate”, dijo entre risas.

“Es una niña preciosa, pero no lo sé, lo tienes que preguntar a ella, todo el tiempo está en las redes, le pueden preguntar. Es una niña muy linda, pero no sé cuando fue eso, no sé cómo fue, no tengo la menor idea”, declaró la actriz y cantante.

La artista costarricense señaló que lo que sí le consta, es que Joan Sebastian tenía una gran amistad con Jenni Rivera, pero si él pretendió a su hija, eso ella lo desconoce.