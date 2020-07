Will Smith se enfurece por burlas de 50 Cent por infidelidad de su esposa

En un intercambio de mensajes en línea, Smith acabó insultando a 50 Cent luego de sus críticas y burlas.

Will Smith no está impresionado con el intento del rapero 50 Cent de criticarlo y burlarse por la infidelidad asumida de su esposa Jada Pinkett Smith.

El hombre de 45 años subió una captura de pantalla de una serie de mensajes que intercambió con la estrella de Bad Boys después del explosivo episodio Red Table Talk de la pareja, donde Jada, de 48 años, admite haber tenido una aventura con August Alsina mientras estaba casada con Will, de 51 años.

Después de preguntarle Will Smith si está “bien por allí”. Will respondió con calma al principio diciendo: “Sí, estoy bien. Aprecio tu preocupación, hermano”.

Presionándolo y cambiando su tono, 50 Cent escribió: “¿Pero por qué te dice esa mierda en un programa para que todos la vean?”

Después de que Will señaló que estaban separados en el momento del romance de Jada con Alsina, 50 Cent continuó antagonizando al referirse al momento en la entrevista donde Jada negó los informes que Will había otorgado su permiso para que su relación con el cantante de R&B tuviera lugar.

“Luego dijo que solo ELLA puede dar permiso para que alguien la tenga”, escribió el rapero, provocando claramente a Smith.

La estrella de Hitch acabó la conversación con un simple mensaje de texto que decía “Fuc* you 50”.

Si bien Will aún no ha comentado públicamente sobre su intercambio, la decisión del rapero de capturar y compartir sus mensajes con sus casi 26 millones de seguidores probablemente no haya ido demasiado bien. Las publicaciones posteriores del rapero a expensas de Smith también probablemente han encendido aún más la enemistad entre los dos artistas de alto perfil.

Durante la conversación sincera en Red Table Talk, Will apoyó en broma a su esposa al corregirla cuando se refirió a su aventura con Alsina como un “enredo” al señalar que en realidad fue una “relación”.

“Definitivamente diría que intentamos todo lo posible para alejarnos el uno del otro, solo para darnos cuenta de que eso no era posible”, dijo Jada sobre su matrimonio con Will mientras señalaba que no había hablado con Alsina desde que rompieron.

Jada y Will se casaron en 1997 y comparten dos hijos: Jaden, de 22 años, y Willow, de 19.