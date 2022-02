William Levy desmiente nueva relación amorosa

El actor despotricó en contra de una revista mexicana tras la noticia de su divorcio…

Tras los rumores de que William Levy llevaba muchos años de relación con la actriz española Alicia Sanz, con quien trabajó en una película, y que ella ha sido señalada como la causante de su divorcio de Elizabeth Gutierrez, el actor cubano ha decidido aclarar la situación.

Levy pidió respeto hacia él y su familia en ese momento y afirmó:

“Yo a esa chica no la veo desde que hicimos la película. La vi ahora en España para los Premios Latino, nada más, y yo no quiero que esta revista comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia”, dijo en referencia a Tvnotas.

No es de hoy que el matrimonio de William Levy y Elizabeth Gutiérrez anda estremecido, pero finalmente la pareja anunció que se separa, aunque no detalló los motivos.

A través de un comunicado los dos confirmaron su separación, tras 19 años juntos:

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, escribió Levy en los stories de Instagram, al compartir una foto junto a Gutiérrez.

Pero extrañamente momentos después el actor eliminó el mensaje.

Elizabeth no ha hecho ningún comentario todavía.

Sin embargo los medios ya apuntan quien es el nuevo amor del cubano: la actriz española Alicia Sanz, que se mudó a Estados Unidos para intentar suerte en Hollywood. Y dicen que los dos llevan varios años juntos, pese a que solo ahora anunció su separación de la madre de sus hijos.