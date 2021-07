William ‘toma medidas decisivas’ contra Harry después que intentos de la reina de hacer las paces fracasa

Wiliam ha tomado una “acción decisiva” contra su hermano, y lidera la lucha de la familia real contra los ataques públicos de los Sussex.

El príncipe Harry y Meghan Markle han criticado habitualmente a la Familia Real este año. La pareja ha criticado a la monarquía en entrevistas explosivas con Oprah Winfrey y ha anunciado acuerdos millonarios con los gigantes del streaming Netflix y Spotify. Sin embargo, el príncipe William ha decidido que “ya es suficiente”, según los expertos reales, ya que el duque de Cambridge lidera un contraataque.

William decidió que la estrategia “para suavizar las cosas no había funcionado durante bastante tiempo”, según publica el diario inglés Express.

El presentador de Palace Confidential de MailPlus, Jo Elvin, dijo: “Le indica a mucha gente que el príncipe William realmente estaba intensificando mucho esta disputa, en lugar de tratar de suavizarla”.

La articulista del Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, respondió: “William había sentido que el suavizado no había funcionado durante bastante tiempo. Sintió que se necesitaba una acción decisiva, que necesitaba jugar con ellos en su propio juego”.

Ella señaló: “El suavizado que la Reina había estado haciendo con mucha diligencia, en el momento en que Meghan entró en escena, no dio sus frutos en absoluto, por lo que William pensó que probaría un rumbo diferente”.

Esto ocurre cuando la Sra. Griffiths señaló que el nuevo documental de ITV – Harry and William: Where Did It Go Wrong? – expone la dura línea adoptada por William frente a la resistencia de Harry.

Ella dijo: “Está surgiendo una nueva imagen de que William es mucho más duro en esta situación de lo que pensábamos anteriormente.

“Parece que no estaba tolerando ninguna tontería desde el principio”.

El autor real Duncan Larcombe ha comentado que William está “temiendo” el próximo movimiento de Harry y Meghan en medio de informes de que la pareja planea convertirse en “influencers”.

Larcombe dijo que William quería que la pareja dejara de “sacar provecho de la marca real” “hablando continuamente de la realeza”.

“¿Qué harán a continuación? Esa es una pregunta a la que el príncipe William teme la respuesta”.

Larcombe agregó: “En última instancia, tienen que encontrar una manera de hacer su trabajo en Los Ángeles sin comerciar con la marca real.

“El príncipe Harry no ha sido precisamente sutil. Le ha revelado al mundo que odia a su familia y que todo el sistema está podrido hasta la médula, pero al hablar continuamente de la realeza, están sacando provecho de la marca”.

“Si pasan toda su carrera vendiendo esa marca real, nunca volverán a hablar con William”, añade.