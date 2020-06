Yadhira Carrillo desconoce la vida que lleva Letiia Calderón

La esposa del presidiario Juan Collado no quiere opinar sobre el departamento en Acapulco que vendió la ex de su marido.

Yadhira Carrillo se niega a hacer alguna declaración en relación a la venta de un departamento que Leticia Calderón tiene en Acapulco, y las razones que esta tenga para hacerlo.

“No es gente que esté en mi vida, no conozco su vida, no sé de qué se trata, no te podría decir nada, ningún comentario, desconozco absolutamente la vida de esas personas”, dijo Yadhira a los reporteros que la abordaron a las afueras del Reclusorio Norte donde se encuentra su esposo Juan Collado desde hace 11 meses, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Recientemente Lety Calderón reveló que puso en venta un departamento en Acapulco, ya que dijo tener algunas deudas por cubrir, así como solventar los gastos de la educación de sus hijos, ya que confesó que no recibe ninguna ayuda por parte de Juan Collado, padre de sus hijos y esposo de Yadhira Carrillo.