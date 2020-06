Esposa de William Levy se somete a cirugía

Elizabeth Gutiérrez se sometió a una cirugía en pleno brote de covid-19, y ya fue dada de alta.

La actriz y empresaria aclaró que no se trató de una cirugía estética, sino de una operación necesaria, pues le extirparon un quiste del vientre que estaba creciendo mucho: “Era algo que me tenía que quitar porque me estaba creciendo, era como un embarazo”.

Elizabeth confesó su temor por estar hospitalizada en tiempos de la pandemia por el coronavirus: “Te da miedo, no por la cirugía sino por el virus, toda la gente está ahí, y tuve que hacerme la prueba del covid-19”.

La actriz y empresaria también aclaró los rumores que circulan acerca de una separación con William Levy, y dijo que no hay nada de cierto, incluso reveló que se acaban de mudar junto con sus hijos a ‘la casa de sus sueños’.