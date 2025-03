Yadhira Carrillo responde a rumores de divorcio de Juan Collado

Una fuente cercana a la pareja habría confirmado su separación…

Tras la publicación de informes en medios mexicanos que sugerían un proceso de divorcio entre Yadhira Carrillo y Juan Collado después de 13 años de matrimonio, la actriz ha respondido con firmeza a los rumores.

Carrillo utilizó a la periodista Shanik Berman como portavoz para negar categóricamente los rumores de divorcio. «Le escribí directamente a Yadhira y me dijo que eso no es verdad», declaró Berman en su programa de radio. Además, la actriz habría expresado su interés sobre el origen de esa información. «Ella me dijo: ‘averigua de dónde salió esa información'».

Berman especuló que los rumores podrían haber surgido a raíz del regreso de Carrillo a la actuación, después de un largo período alejada de las pantallas. «Yo creo que salió de que como Juan, decían, no la dejaba trabajar y no trabajó muchos años, a lo mejor pensaron que por eso se está separando», explicó. Sin embargo, enfatizó que Carrillo le aseguró «muy claramente que eso no era cierto».

Días antes, el 5 de marzo, Carrillo había evitado hablar de su vida personal durante un encuentro con la prensa en Televisa, centrándose exclusivamente en su participación en la telenovela «Las Hijas de la Señora García». Su negativa a discutir la salud de su esposo, Juan Collado, alimentó aún más las especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Poco después, la revista TVNotas publicó un reportaje que afirmaba que la pareja estaba en proceso de separación.