Yoko Ono «mortificada» por infidelidad pública de John Lennon

Un amigo cercano de la pareja da detalles de un encuentro s*xual del cantante durante una fiesta, en su nuevo libro…

Elliot Mintz, amigo cercano de John Lennon y Yoko Ono, ha desvelado en su nuevo libro, «We All Shine On: John, Yoko, and Me», un episodio escabroso que sacudió los cimientos del matrimonio de la famosa pareja. Según Mintz, durante una fiesta en Nueva York celebrada para seguir los resultados de las elecciones presidenciales de 1972, Lennon mantuvo un encuentro sexual «ruidoso y estridente» con una mujer, mientras su esposa, Yoko Ono, se encontraba en la misma vivienda.

La escena, descrita por Mintz como profundamente humillante para Ono, tuvo lugar en una habitación contigua a la sala donde se desarrollaba la fiesta. Mientras los invitados intentaban disimular su incomodidad y retirarse discretamente, Yoko permaneció sentada en el sofá, presenciando la situación en un silencio atónito y mortificado.

El desencadenante de este incidente, según Mintz, fue la profunda decepción de Lennon ante la victoria de Richard Nixon en las elecciones. Bajo la influencia del alcohol, el músico habría buscado refugio en un encuentro sexual para aliviar su frustración, sin medir las consecuencias para su matrimonio.

«Estaba poniendo a [su esposa] en la posición más embarazosa en la que se puede poner a una mujer: retozando en el heno en otra habitación con paredes delgadas mientras su esposa asistía a una pequeña fiesta y podía escuchar todo», confesó Mintz a la revista People.

Las consecuencias de este episodio fueron inmediatas y profundas. Lennon, consciente de la humillación causada a su esposa, se vio obligado a dormir en el sofá esa noche como muestra de penitencia. A pesar de esto, la herida emocional infligida a Yoko Ono fue mucho más profunda.

En conversaciones posteriores con Mintz, Ono confesó que, aunque podía perdonar la infidelidad de su esposo, no estaba segura de poder olvidarla. «No sé si alguna vez volverá a ser lo mismo», expresó la artista japonesa, revelando la profunda marca que este evento dejó en su relación.