Yolanda Andrade habla del fin de su amistad con Kate del Castillo

Yolanda Andrade reveló que está distanciada de la actriz Kate del Castillo, con quien la unió una entrañable amistad por más de 20 años.

En el programa Montse & Jo de Unicable, Montserrat Oliver recordó las divertidas fiestas que se organizaban en la casa de don Eric del Castillo, padre de Kate, reuniones a donde también asistía Yolanda, quien comentó al respecto:

“Ya no somos amigas…digo, tan amigas. Por las cosas que dice uno, hay que ser sinceros, hay amigos que con el tiempo…”, hasta ahí se escuchó, porque la producción del programa cortó la transmisión para que entraran comerciales.

Tanto Yolanda como Montserrat tuvieron un grupo de amigas que se hacían llamar ‘Las Lagartonas’, en el que, además de estas dos conductoras, también estaba integrado por Fabiola Campomanes, Roxana Castellanos y por supuesto Kate del Castillo.

La amistad entre la actriz y Yolanda se dañó luego de que se dijera públicamente que Andrade había sido el enlace entre Kate y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y a Yolanda le dolió que Kate no haya salido en su defensa y hubiera desmentido el rumor.

“A mí me afectó públicamente, yo la consideraba mi amiga…ella no perdió nada, como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ella no”, expresó Yolanda.