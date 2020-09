A América Ferrera le pidieron “sonar más latina” en su primer audición

La actriz cuenta que se negó a hacer lo que pedía el productor y perdió el papel.

A America Ferrera le pidieron que “sonara más latina” durante su “primera audición”. La actriz de 36 años, que no reveló el papel, el proyecto ni otras personas involucradas, recordó su experiencia hace 20 años y cómo respondió al incidente.

Hablando durante un segmento pregrabado en los premios Emmy el domingo por la noche, dijo: “Yo era esta pequeña, morena, regordeta, niña del valle, que hablaba como una niña del valle.

“Entré, hice mi audición y el director de casting me miró y me dijo, ‘Eso es genial. ¿Puedes hacer eso de nuevo, pero esta vez suenas más latina?'”

“‘Um, ¿quieres que haga esto en español?’ Y ella dijo, ‘No, no, no, hazlo en inglés, pero, ya sabes, suena más latina’. ‘Soy latina y así sueno’. ‘Está bien, cariño. Gracias. Adiós’ “.

América se fue a su casa para contarle a su familia lo que había sucedido, y admitió que no les sorprendió la reacción.

Al revelar su respuesta, agregó: “‘Querían que hablaras en un inglés roto. Querían que sonaras como una chola. ¿Qué pensaste que iba a suceder, que te iban a tener como protagonista del próximo papel destinado a Julia Roberts. ? ‘

“Y yo estaba como, ‘Sí’. Eso es lo que pensé. Darme cuenta de ello me ha impulsado a crear más oportunidades para que las niñas morenas cumplan su talento y su sueño “.

América se convirtió en la primera latina en ganar un premio de actriz principal en la ceremonia por su trabajo en ‘Ugly Betty’ en 2007.

Ella admitió anteriormente: “Cuando gané el Emmy, lo único que recuerdo de estar en ese escenario, aceptar ese Emmy, y fue la sensación de que nadie en la sala pensó que me lo merecía. Y eso es una pena”.

“Pensaba ‘Ella realmente no se merece eso. ¿Qué está haciendo realmente en ese papel? Ese papel no es lo suficientemente interesante, no es lo suficientemente oscuro, no es lo suficientemente nervioso’. Ya saben, todas las tonterías”.

“Hubo personas en mi vida que perpetuaron esas narrativas y me hicieron sentir como si no me hubiera ganado este momento. Cuando miro hacia atrás, me duele no disfrutar mucho esos momentos “.