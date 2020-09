Ellen DeGeneres está de regreso “comenzando un nuevo capítulo”

Después de denuncias sobre un ambiente tóxico tras bastidores, la presentadora se disculpa y promete un nuevo comienzo.

Ellen DeGeneres está “comenzando un nuevo capítulo” con su programa de entrevistas que regresó de sus vacaciones de verano el lunes.

La presentadora del programa de entrevistas ha sido acusada de crear un “ambiente de trabajo tóxico” en el plató del programa, pero se ha disculpado por lo sucedido, insistiendo en que “asumirá la responsabilidad” de todo.

Hablando en un monólogo al comienzo de su programa, dijo: “Muy bien, vayamos a eso. Como habrán escuchado, este verano hubo denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa. Y luego hubo una investigación. Me enteré de que aquí pasaron cosas que nunca debieron haber sucedido. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas. Sé que estoy en una posición de privilegio y poder y me doy cuenta de que con eso viene la responsabilidad, y yo asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi programa”.

“Este es el programa de Ellen DeGeneres. Soy Ellen DeGeneres. Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre el programa, nuestro lugar de trabajo y lo que queremos para el futuro. Hemos realizado los cambios necesarios y hoy, estamos comenzando un nuevo capítulo “.

Y Ellen admitió que estaba “deseando abordarlo todo directamente”, ya que no había podido hacerlo debido al COVID-19.

Ella agregó: “Vaya, bienvenido a la temporada 18 de The Ellen DeGeneres Show. Si estás mirando porque me amas, gracias. Si estás viendo porque no me quieres, bienvenido. ¿Cómo estuvo el verano de todos? ¿Bien? El mío fue genial. Súper estupendo”.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta en el estudio. Hay muchas cosas de las que quiero hablar. Tenía muchas ganas de abordarlas directamente. Desafortunadamente, hablar directamente con la gente había sido ilegal durante seis meses, así que tengo una audiencia virtual aquí “.