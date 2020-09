Perrie Edwards cree que las redes sociales tienen más aspectos negativos que positivos

La cantante de Little Mix desearía que las redes sociales como Twitter e Instagram “nunca hayan existido”.

Perrie Edwards desearía que las redes sociales “nunca hayan existido”. La cantante de Little Mix, de 27 años, siente que las desventajas de sitios como Twitter e Instagram superan los aspectos positivos y no le importaría si los sitios no estuvieran disponibles.

Ella le dijo a la BBC: “No hay mucho en que sean decentes. Solo desearía que nunca hubiera existido”.

Perrie, quien se presenta en la banda junto a Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall, también reveló que siente un sentimiento de culpa si no mantiene a los fanáticos informados sobre lo que está sucediendo con la banda.

Ella dijo: “Me siento culpable cuando no publico lo suficiente. Me siento mal por nuestros fanáticos que quieren vernos publicar. Estoy tratando de encontrar un equilibrio”.

Jade, de 27 años, describió las redes sociales como “una bendición y una maldición” para el grupo y reveló que se detiene a sí misma de revisar su teléfono cuando se despierta.

Ella explicó: “Cuando me despierto, tengo un pequeño bloqueo en mi teléfono, así que no puedo usarlo después de las 10 am. De hecho, es muy bueno porque entonces no estás obsesionado con eso. Las redes sociales son una bendición y una maldición. Para nosotros es una plataforma tan grande y sumamente beneficiosa “.

Jesy, quien ha sido abierta sobre sus experiencias a manos de crueles trolls en línea, siente que el grupo es “mucho mejor” con las redes sociales que en el pasado.

La cantante de 29 años dijo: “Creo que somos mucho mejores con las redes sociales de lo que solíamos ser. Creo que no estamos tan en eso como solíamos estar, no estamos tan obsesionadas con eso”.

“No puedo estar en eso todo el tiempo porque sé, para mí, mentalmente no es bueno. Admiro a las personas que no tienen redes sociales. Creo que es muy refrescante cuando conozco a personas que no tienen eso.”